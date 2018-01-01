Wink
Игла Remix
Актёры и съёмочная группа фильма «Игла Remix»

Режиссёры

Рашид Нугманов

Режиссёр

Актёры

Геннадий Люй

АктёрГесс
Александр Баширов

АктёрСпартак
Архимед Искаков

АктёрАрхимед
Роберт Цой

Актёротец Моро
Пётр Мамонов

Актёрхирург Артур
Светлана Зомбирелла

Актрисадевушка-зомби
Георгий Гурьянов

Актёрдиджей
Дмитрий Мишенин

Актёрклоун
Марина Смирнова

АктрисаДина
Виктор Цой

АктёрМоро

Сценаристы

Рашид Нугманов

Сценарист
Александр Баранов

Сценарист
Бахыт Килибаев

Сценарист

Продюсеры

Айкен Куатбаева

Продюсер
Рашид Нугманов

Продюсер
Бахт Ниязов

Продюсер

Композиторы

Мессер Чупс

Messer Chups
Композитор
Игорь Вдовин

Композитор
Виктор Цой

Композитор