Фильм Игла Remix

Герой Цоя, Моро, возвращается в родную Алма-Ату за денежным долгом мошенника Спартака и останавливается у своей подруги, с которой давно расстался. Старая любовь вернулась, но Дина удивляет его своим странным поведением и подозрительными знакомыми. Оказывается, она стала наркоманкой, и ее квартира превратилась в притон. Моро увозит ее к Аральскому морю, изолирует от окружающего мира и помогает избавиться от наркотической зависимости. Дина поправляется, но по возвращении в город поставщик наркотиков, хирург Артур, организует охоту за непокорными. Стоящая за ним преступная группировка принимает решение вновь посадить Дину на иглу и убить Моро.



