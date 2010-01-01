Фильм Игла Remix

О фильме
Герой Цоя, Моро, возвращается в родную Алма-Ату за денежным долгом мошенника Спартака и останавливается у своей подруги, с которой давно расстался. Старая любовь вернулась, но Дина удивляет его своим странным поведением и подозрительными знакомыми. Оказывается, она стала наркоманкой, и ее квартира превратилась в притон. Моро увозит ее к Аральскому морю, изолирует от окружающего мира и помогает избавиться от наркотической зависимости. Дина поправляется, но по возвращении в город поставщик наркотиков, хирург Артур, организует охоту за непокорными. Стоящая за ним преступная группировка принимает решение вновь посадить Дину на иглу и убить Моро.
Игла Remix покупка билетов в кино онлайн
Рейтинг
- РНРежиссёр
Рашид
Нугманов
- ГЛАктёр
Геннадий
Люй
- Актёр
Александр
Баширов
- АИАктёр
Архимед
Искаков
- РЦАктёр
Роберт
Цой
- ПМАктёр
Пётр
Мамонов
- СЗАктриса
Светлана
Зомбирелла
- ГГАктёр
Георгий
Гурьянов
- ДМАктёр
Дмитрий
Мишенин
- МСАктриса
Марина
Смирнова
- ВЦАктёр
Виктор
Цой
- РНСценарист
Рашид
Нугманов
- АБСценарист
Александр
Баранов
- БКСценарист
Бахыт
Килибаев
- АКПродюсер
Айкен
Куатбаева
- РНПродюсер
Рашид
Нугманов
- БНПродюсер
Бахт
Ниязов
- МЧКомпозитор
Мессер
Чупс
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин
- ВЦКомпозитор
Виктор
Цой