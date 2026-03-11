Идеальный вирус (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Autumn
Ужасы, Фантастика16+
О фильме
Земля охвачена неизвестным вирусом! Все живые существа на планете подвергаются опасности заражения. Болезнь похожа на средневековую чуму, но не приводит к летальному исходу, а мутирует, превращая жертву в кровожадного монстра. Сотни миллионов людей и животные уже заболели чумой XXI века. Сопротивляясь эпидемии, люди дотла выжигают целые города. Но мир обречен...
СтранаКанада
ЖанрФантастика, Ужасы, Триллер
Рейтинг
3.6 КиноПоиск
3.2 IMDb
- СРРежиссёр
Стив
Рамбелоу
- Актёр
Декстер
Флетчер
- ДТАктёр
Дикон
Толсон
- АБАктёр
Антон
Брейак
- Актёр
Дэвид
Кэрредин
- ДУАктёр
Джоди
Уиллис
- МЗАктриса
Мариса
Заза
- АБАктёр
Андре
Бхарти
- ЛДАктриса
Лиэнн
Диксон
- ДОАктёр
Джейсон
Оулд
- ДСАктриса
Дайан
Салема
- ДМАктёр
Джей
Макколей
- СРСценарист
Стив
Рамбелоу
- АБПродюсер
Антон
Брейак
- СРПродюсер
Стив
Рамбелоу
- СРМонтажёр
Стив
Рамбелоу
- КМКомпозитор
Крэйг
МакКоннелл