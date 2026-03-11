Идеальный вирус (фильм, 2009) смотреть онлайн

Идеальный вирус
Идеальный вирус

Идеальный вирус (фильм, 2009)

2009, Autumn
Ужасы, Фантастика16+

О фильме

Земля охвачена неизвестным вирусом! Все живые существа на планете подвергаются опасности заражения. Болезнь похожа на средневековую чуму, но не приводит к летальному исходу, а мутирует, превращая жертву в кровожадного монстра. Сотни миллионов людей и животные уже заболели чумой XXI века. Сопротивляясь эпидемии, люди дотла выжигают целые города. Но мир обречен...

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Ужасы, Триллер

Рейтинг

3.6 КиноПоиск
3.2 IMDb