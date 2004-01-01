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HD Santana - Blues at Montreux

HD Santana - Blues at Montreux (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, HD Santana - Blues at Montreux
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Сюжет

Bobby Parker, Clarence "Gatemouth" Brown и Buddy Guy - очень известные музыканты и было настоящим подвигом собрать их всех вместе. Добавим гостевые выступления таких грандов как Carlos Santana и Nile Rodgers и получится настоящий рай для ценителей блюза!

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