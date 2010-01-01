HD Linking Park - Live from L.A. (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, HD Linking Park - Live from L.A.
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Сюжет
Linkin Park провели концерт в Лос-Анджелесе, чтобы отметить выход своего четвертого альбома 'A Thousand Suns'. Во время выступления были сыграны новые песни: 'The Catalyst', 'Waiting For The End' и 'Iridescent'. Группа также исполнила хиты 'Numb' и 'What I've Done' с ранних альбомов.
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