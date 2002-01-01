Гуру (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Учитель танцев Раму Гупта эмигрирует из родного Дели в Нью-Йорк в надежде стать новым Джоном Траволтой. Но, его дебют на большом экране вопреки всем ожиданиям и надеждам заканчивается участием в «фильме для взрослых». Опробовав свои «таланты» в столь деликатной области, Раму с помощью двух очаровательных девушек Лекси и Шаронны в короткие сроки становится безумно популярным и очень востребованным экзотическим секс-гуру!



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