Гуру (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, The Guru
Мелодрамы, Комедии90 мин18+
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Сюжет
Учитель танцев Раму Гупта эмигрирует из родного Дели в Нью-Йорк в надежде стать новым Джоном Траволтой. Но, его дебют на большом экране вопреки всем ожиданиям и надеждам заканчивается участием в «фильме для взрослых». Опробовав свои «таланты» в столь деликатной области, Раму с помощью двух очаровательных девушек Лекси и Шаронны в короткие сроки становится безумно популярным и очень востребованным экзотическим секс-гуру!
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Информация
СтранаВеликобритания, Франция, США
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Мелодрамы
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ДфРежиссёр
Дэйзи
фон Шерлер Майер
- ДМАктёр
Джими
Мистри
- Актриса
Хизер
Грэм
- Актриса
Мариса
Томей
- ММАктёр
Майкл
Маккин
- ДМАктёр
Дэш
Майок
- ЭМАктёр
Эмил
Марва
- Актриса
Кристин
Барански
- Актёр
Рональд
Гаттман
- ММАктёр
Мэлаки
МакКорт
- АНАктёр
Аджай
Найду
- ТДСценарист
Трэйси
Джексон
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Продюсер
Майкл
Лондон
- Продюсер
Лиза
Чейсин
- БГМонтажёр
Брюс
Грин
- ДККомпозитор
Дэвид
Карбонара