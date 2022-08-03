Wink
Фильмы
Гуппи и Пузырики. Космические Гуппи

Гуппи и Пузырики. Космические Гуппи (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Bubble Guppies
Мультфильм22 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Увлекательный мультсериал про любознательных обитателей океана. Маленькие рыбки-гуппи постоянно совершают новые открытия и делятся со зрителями всем, что успели выучить. А интересуются герои буквально всем – от математики до экологии, от динозавров до ковбоев, от стоматологии до рок-музыки.

Страна
США, Канада
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гуппи и Пузырики. Космические Гуппи»