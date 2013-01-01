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Гуппи и пузырики. Дельфин - лучший друг гуппи!

Гуппи и пузырики. Дельфин - лучший друг гуппи! (мультфильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Bubble Guppies
Мультфильмы22 мин0+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Увлекательный мультсериал про любознательных обитателей океана. Маленькие рыбки-гуппи постоянно совершают новые открытия и делятся со зрителями всем, что успели выучить. А интересуются герои буквально всем – от математики до экологии, от динозавров до ковбоев, от стоматологии до рок-музыки.

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Информация

Страна
США, Канада
Качество
SD
Жанры
Мультфильмы

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гуппи и пузырики. Дельфин - лучший друг гуппи!»

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