Губка Боб Квадратные Штаны. Убежище|Что гложет Патрика? (фильм, 2012) смотреть онлайн

Губка Боб Квадратные Штаны. Убежище|Что гложет Патрика?

2012, SpongeBob SquarePants
Мультфильм23 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Добро пожаловать на дно океана! Здесь есть целый подводный городок Биккини Боттом, который населяют весьма колоритные персонажи. Неунывающий Спанч Боб работает в закусочной жадного мистера Крабса, дружит с веселой морской звездой Патриком и постоянно попадает в уморительные приключения.

Страна
США
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
23 мин / 00:23

7.1 КиноПоиск
8.2 IMDb

