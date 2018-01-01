Wink
Губка Боб Квадратные Штаны. Пикник для всей компании|Свистать всех наверх
Актёры и съёмочная группа фильма «Губка Боб Квадратные Штаны. Пикник для всей компании|Свистать всех наверх»

Режиссёры

Винсент Уоллер

Винсент Уоллер

Vincent Waller
Режиссёр
Стивен Хилленбёрг

Стивен Хилленбёрг

Stephen Hillenburg
Режиссёр
Шерм Коэн

Шерм Коэн

Sherm Cohen
Режиссёр

Актёры

Том Кенни

Том Кенни

Tom Kenny
АктёрGary
Роджер Бампасс

Роджер Бампасс

Rodger Bumpass
АктёрSquidward
Билл Фагербакки

Билл Фагербакки

Bill Fagerbakke
АктёрPatrick Star
Клэнси Браун

Клэнси Браун

Clancy Brown
АктёрMr. Krabs
Мистер Лоуренс

Мистер Лоуренс

Mr. Lawrence
АктёрPlankton
Ди Брэдли Бейкер

Ди Брэдли Бейкер

Dee Bradley Baker
АктёрBubble Bass
Джилл Тэлли

Джилл Тэлли

Jill Talley
АктрисаKaren
Кэролин Лоуренс

Кэролин Лоуренс

Carolyn Lawrence
АктрисаSandy Cheeks
Сирена Ирвин

Сирена Ирвин

Sirena Irwin
АктрисаLady Fish
Мэри Джо Кэтлетт

Мэри Джо Кэтлетт

Mary Jo Catlett
АктрисаMrs. Puff

Сценаристы

Тим Хилл

Тим Хилл

Tim Hill
Сценарист
Ник Дженнингс

Ник Дженнингс

Nick Jennings
Сценарист
Дерек Драймон

Дерек Драймон

Derek Drymon
Сценарист
Люк Брукшир

Люк Брукшир

Luke Brookshier
Сценарист

Продюсеры

Стивен Хилленбёрг

Стивен Хилленбёрг

Stephen Hillenburg
Продюсер
Пол Тиббит

Пол Тиббит

Paul Tibbitt
Продюсер
Дженни Моника

Дженни Моника

Jennie Monica
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Балабанов

Сергей Балабанов

Актёр дубляжа
Иван Агапов

Иван Агапов

Актёр дубляжа
Юрий Маляров

Юрий Маляров

Актёр дубляжа
Александр Хотченков

Александр Хотченков

Актёр дубляжа
Виктор Незнанов

Виктор Незнанов

Актёр дубляжа

Художники

Фред Сейберт

Фред Сейберт

Fred Seibert
Художник

Монтажёры

Робби Робертс

Робби Робертс

Robby Roberts
Монтажёр
Кристофер Хинк

Кристофер Хинк

Christopher Hink
Монтажёр
Брэдли Кэроу

Брэдли Кэроу

Bradley Carow
Монтажёр

Операторы

Эрик Эдкинс

Эрик Эдкинс

Eric Adkins
Оператор

Композиторы

Джереми Уэйкфилд

Джереми Уэйкфилд

Jeremy Wakefield
Композитор