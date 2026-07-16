Грязные миллионы
Wink
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Грязные миллионы
2021, Boiseu
Боевик, Триллер109 мин18+

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Грязные миллионы (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Бывший полицейский Со-джун работает прорабом настройке. Онис супругой собираются купить дом, акогда босс объявляет оповышении, топланируют съездить ив долгожданный отпуск. Носемейные планы летят ковсем чертям, когда жена Со-джуна, авскоре ивесь ихрабочий коллектив, становятся жертвами хитроумного голосового фишинга итеряют всенакопления. Спомощью старой криминальной знакомой наведя справки ипоняв масштабы действий мошенников, Со-джун меняет личность иотправляется вКитай, чтобы внедриться вобобравшую егоорганизацию иотомстить.

Страна
Южная Корея
Жанр
Боевик, Криминал, Детектив, Триллер
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Грязные миллионы»