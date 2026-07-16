Грязные миллионы (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Бывший полицейский Со-джун работает прорабом настройке. Онис супругой собираются купить дом, акогда босс объявляет оповышении, топланируют съездить ив долгожданный отпуск. Носемейные планы летят ковсем чертям, когда жена Со-джуна, авскоре ивесь ихрабочий коллектив, становятся жертвами хитроумного голосового фишинга итеряют всенакопления. Спомощью старой криминальной знакомой наведя справки ипоняв масштабы действий мошенников, Со-джун меняет личность иотправляется вКитай, чтобы внедриться вобобравшую егоорганизацию иотомстить.
СтранаЮжная Корея
ЖанрБоевик, Криминал, Детектив, Триллер
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- КСРежиссёр
Ким
Сон
- ПЁАктёр
Пён
Ё-хан
- КМАктёр
Ким
Му-ёль
- КХАктёр
Ким
Хи-вон
- ПМАктёр
Пак
Мён-хун
- ЛДАктриса
Ли
Джу-ён
- ЧДАктёр
Чо
Джэ-юн
- ЛГАктёр
Ли
Гю-сон
- ВДАктриса
Вон
Джин-а
- ЛУАктёр
Ли
Ун-сан
- ОЧАктриса
Ок
Ча-ён
- ЮДАктёр
Юн
Джон-сок
- СДАктёр
Сон
До-хён
- ЧХАктёр
Чо
Хён-щик
- ЮБАктёр
Юн
Бён-хи
- ЧБАктёр
Чхве
Бён-мо
- СДАктёр
Сон
Джон-хак
- МСАктёр
Мин
Сон-ук
- СБАктёр
Сон
Бён-хо
- КДАктёр
Ки
Джу-бон
- ЧСАктёр
Чха
Сун-бэ
- ПКАктёр
Пак
Кван-джэ
- РСАктёр
Рю
Сон-хён
- ЛДАктёр
Ли
Дон-ён
- ХГАктёр
Хон
Гён
- КХАктёр
Ким
Хи-сан
- ПЧАктёр
Пак
Чи-хун
- МДАктёр
Мун
Дон-хёк
- КЁАктриса
Ким
Ён-гё
- АТАктёр
Анупам
Трипати
- РМАктёр
Ри
Мин
- ЮСАктриса
Юн
Сыль
- ХСАктёр
Хон
Сын-иль
- ЮДАктёр
Юн
Дэ-ёль
- ЮЁАктёр
Юн
Ён-гюн
- ЮБАктёр
Юн
Бон-гиль
- ЯДАктёр
Ян
Джи-су
- ЮДАктёр
Юн
Джон-но
- КМАктёр
Ким
Мин-щик
- ЛГАктёр
Ли
Гын-ху
- ЧЁАктёр
Чон
Ён-ги
- ПЧАктриса
Пак
Чин-а
- МДАктёр
Мун
Джон-дэ
- ЩСАктриса
Щим
Со-ён
- МДСценарист
Мин
Джин-су
- КССценарист
Ким
Сон
- МДПродюсер
Мин
Джин-су
- МГПродюсер
Мин
Гю-дон
- ЧДПродюсер
Чхве
Джин-хи
- ЩММонтажёр
Щин
Мин-гён
- КДКомпозитор
Ким
Джун-сон