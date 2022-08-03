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Грязная картина

Грязная картина (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Грязная картина
Мюзикл, Биография133 мин18+

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О фильме

Неизвестная девушка Решма неожиданно становится секс-символом в кино. Она любит человека, который ее жаждет, относится с материнскими чувствами к человеку, который ее любит, и заканчивает тем, что очаровывает того самого человека, который ее ненавидит.

Страна
Индия
Жанр
Комедия, Мюзикл, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
SD
Время
133 мин / 02:13

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Грязная картина»