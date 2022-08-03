Грязная картина (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Грязная картина
Мюзикл, Биография133 мин18+
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О фильме
Неизвестная девушка Решма неожиданно становится секс-символом в кино. Она любит человека, который ее жаждет, относится с материнскими чувствами к человеку, который ее любит, и заканчивает тем, что очаровывает того самого человека, который ее ненавидит.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ВБАктриса
Видья
Балан
- ЭХАктёр
Эмран
Хашми
- ТКАктёр
Тусшар
Капур
- НШАктёр
Насируддин
Шах
- РШАктёр
Раджеш
Шарма
- МКАктриса
Мангала
Кенкре
- АМАктриса
Анджу
Махендру
- НБАктриса
Неха
Бэм
- ЭБАктриса
Эрийа
Банерджи
- ШТАктриса
Шивани
Танксале
- РАСценарист
Раджат
Арора
- ЭКПродюсер
Экта
Капур
- ШКПродюсер
Шобха
Капур
- СППродюсер
Сарита
Патил
- НКХудожница
Нихарика
Кхан
- БСОператор
Бобби
Сингх
- ВДКомпозитор
Вишал
Дадлани
- ШРКомпозитор
Шехар
Равджиани