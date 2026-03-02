Грязная игра (фильм, 2025) смотреть онлайн

После удачного, хотя ине безсложностей, ограбления профессиональный ворПаркер иего команда готовятся делить добычу. Внезапно один изграбителей, девушка Зен, расстреливает группу, аПаркер, получив ранение, чудом выживает. Залечив раны, ворс кодексом чести, потерявший команду илучшего друга, решает разобраться спредательницей ивернуть похищенные ею400 тысяч долларов. Однако привстрече сЗен выясняется, чтовсе деньги ужепотрачены напланирование крупного ограбления спризовым фондом всотни миллионов долларов. Зенуговаривает Паркера стать частью плана, итот нехотя соглашается.

