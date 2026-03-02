Грязная игра (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Play Dirty
Боевик, Комедия127 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
После удачного, хотя ине безсложностей, ограбления профессиональный ворПаркер иего команда готовятся делить добычу. Внезапно один изграбителей, девушка Зен, расстреливает группу, аПаркер, получив ранение, чудом выживает. Залечив раны, ворс кодексом чести, потерявший команду илучшего друга, решает разобраться спредательницей ивернуть похищенные ею400 тысяч долларов. Однако привстрече сЗен выясняется, чтовсе деньги ужепотрачены напланирование крупного ограбления спризовым фондом всотни миллионов долларов. Зенуговаривает Паркера стать частью плана, итот нехотя соглашается.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Шейн
Блэк
- Актёр
Марк
Уолберг
- ЛСАктёр
Лакит
Стэнфилд
- Актриса
Роза
Салазар
- Актёр
Кигэн-Майкл
Ки
- ЧИАктёр
Чукуди
Ивуджи
- Актёр
Нат
Вулф
- ГМАктриса
Гретхен
Мол
- Актёр
Томас
Джейн
- Актёр
Тони
Шэлуб
- ХМАктёр
Хемки
Мадера
- КЛАктриса
Клер
Ловеринг
- ЧХАктёр
Чай
Хансен
- НРАктёр
Ник
Расселл
- СААктриса
Саския
Арчер
- БКАктёр
Байрон
Колл
- АКАктриса
Ава
Кариофиллис
- ГПАктёр
Гарри
Пик
- РРАктёр
Руперт
Райнери
- Актриса
Мишель
Энг
- ПУАктриса
Пета
Уилсон
- ДДАктриса
Джемма
Дарт
- МСАктёр
Майкл
Сассенте
- АДАктёр
Адам
Данн
- ДИАктёр
Дэн
Илич
- ХУАктёр
Хайме
Урета
- АААктёр
Антонио
Альварес
- ЛЧАктёр
Лес
Чэнтери
- ОХАктёр
Остин
Хейден
- НГАктриса
Нудл
Грин
- БМАктёр
Брэд
МакМюррей
- Сценарист
Шейн
Блэк
- Сценарист
Энтони
Багароцци
- ДЭСценарист
Дональд
Э. Уэстлейк
- ДДПродюсер
Джулс
Дэйли
- КЛМонтажёр
Крис
Лебензон
- ДНМонтажёр
Джоэль
Негрон
- ФРОператор
Филипп
Русло
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри