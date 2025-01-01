Фильм Грузчик

Грузчик
2025, Coolie
Боевик, Драма16+
О фильме

Дева, бывший главарь бандитской группировки, использует старинные золотые часы, чтобы снова собрать старую банду и основать новую криминальную империю. Им движут амбиции и месть, ведь с юности его преследовала несправедливость.

Страна
Индия
Жанр
Боевик, Криминал, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Грузчик»