Wink
Фильмы
Грозовой перевал
Актёры и съёмочная группа фильма «Грозовой перевал»

Актёры и съёмочная группа фильма «Грозовой перевал»

Режиссёры

Уильям Уайлер

Уильям Уайлер

William Wyler
Режиссёр

Актёры

Дональд Крисп

Дональд Крисп

Donald Crisp
АктёрDr. Kenneth
Лоуренс Оливье

Лоуренс Оливье

Laurence Olivier
АктёрHeathcliff
Дэвид Нивен

Дэвид Нивен

David Niven
АктёрEdgar
Джеральдин Фицджералд

Джеральдин Фицджералд

Geraldine Fitzgerald
АктрисаIsabella
Хью Уильямс

Хью Уильямс

Hugh Williams
АктёрHindley

Сценаристы

Бен Хект

Бен Хект

Ben Hecht
Сценарист
Чарльз МакАртур

Чарльз МакАртур

Charles MacArthur
Сценарист
Джон Хьюстон

Джон Хьюстон

John Huston
Сценарист

Продюсеры

Сэмюэл Голдуин

Сэмюэл Голдуин

Samuel Goldwyn
Продюсер

Художники

Александр Толубофф

Александр Толубофф

Alexander Toluboff
Художник
Сидни Мур

Сидни Мур

Sydney Moore
Художница
Джеймс Басеви

Джеймс Басеви

James Basevi
Художник

Монтажёры

Дэниэл Манделл

Дэниэл Манделл

Daniel Mandell
Монтажёр

Композиторы

Альфред Ньюман

Альфред Ньюман

Alfred Newman
Композитор