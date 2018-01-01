Грозовой перевал
Грозовой перевал

Фильм Грозовой перевал

1939, Wuthering Heights
Драма, Мелодрама0+
О фильме

Главный герой Хитклиф влюблен в Кэти, но не может жениться на ней из-за разницы в социальном положении. Всю жизнь он будет помнить об этом оскорблении, и мстить всем, кто причастен к его несчастью.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD

