Гринго (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, El Gringo
Боевик, Драма94 мин18+
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О фильме
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ЭРРежиссёр
Эдуардо
Родригез
- Актёр
Скотт
Эдкинс
- Актёр
Кристиан
Слэйтер
- ПБАктёр
Петар
Бачваров
- ЗБАктёр
Захари
Бахаров
- МБАктриса
Мимоза
Базова
- МЕАктёр
Михаил
Еленов
- ВГАктёр
Валентин
Ганев
- ЭГАктёр
Эрандо
Гонсалес
- ИИАктёр
Израэль
Ислас
- ДКАктёр
Джордж
Карлуковский
- ДВСценарист
Джонатан
В. Стоукс
- Продюсер
Моше
Дайамант
- Продюсер
Кортни
Соломон
- Продюсер
Скотт
Эдкинс
- ДРХудожник
Джон
Рикокс
- ДАМонтажёр
Дон
Адамс
- ЭРМонтажёр
Эдуардо
Родригез