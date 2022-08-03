Гринго
Wink
Фильмы
Гринго

Гринго (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, El Gringo
Боевик, Драма94 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Сюжет фильма про американца, который пересекает мексиканскую границу с пулевым ранением руки и 2,3 млн. наличных, с целью отправиться в Акапулько и отдохнуть на пляже. Но вскоре он понимает, что это легче сказать, чем сделать.

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гринго»