Гринберг (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Greenberg
Драмы, Мелодрамы102 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Роджер Гринберг стоит на перепутье. Потеряв работу, он не слишком торопится с поиском новой. Вместо этого Гринберг возвращается из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, чтобы приглядывать за домом своего более успешного младшего брата. Так у него хотя бы будет бесплатное место для проживания.
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Рейтинг
5.5 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Ноа
Баумбак
- Актёр
Бен
Стиллер
- Актриса
Дженнифер
Джейсон Ли
- Актёр
Рис
Иванс
- Актриса
Грета
Гервиг
- Актриса
Мерритт
Уивер
- Актриса
Бри
Ларсон
- Актриса
Джуно
Темпл
- Актёр
Крис
Мессина
- Актёр
Дэйв
Франко
- МДАктёр
Марк
Дюпласс
- Сценарист
Дженнифер
Джейсон Ли
- Сценарист
Ноа
Баумбак
- Продюсер
Дженнифер
Джейсон Ли
- Продюсер
Скотт
Рудин
- Продюсер
Лила
Якоб
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- КБХудожник
Курт
Бич
- МБХудожник
Марк
Бриджес
- ЭКХудожница
Элизабет
Кинэн
- ТСМонтажёр
Тим
�Стрито
- ХСОператор
Харрис
Савидис
- ДМКомпозитор
Джеймс
Мерфи