Грейхаунд (фильм, 2020) смотреть онлайн

Февраль 1942 года, Северная Атлантика. Морской конвой с войсками и грузами для союзников под патрулированием ВВС США направляется в порт Ливерпуля. Войдя в недосягаемый для авиации сектор, известный как «чёрная яма», суда подвергаются нападению группы немецких подлодок. Капитану головного эсминца «Грейхаунд» Эрнсту Краузе, до этого не принимавшему участия в военных действиях, приходится руководить обороной и отбиваться от так называемой «волчьей стаи».

