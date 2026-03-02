Грейхаунд
Wink
Фильмы
Грейхаунд

Грейхаунд (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, Greyhound
Военный, Боевик91 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Февраль 1942 года, Северная Атлантика. Морской конвой с войсками и грузами для союзников под патрулированием ВВС США направляется в порт Ливерпуля. Войдя в недосягаемый для авиации сектор, известный как «чёрная яма», суда подвергаются нападению группы немецких подлодок. Капитану головного эсминца «Грейхаунд» Эрнсту Краузе, до этого не принимавшему участия в военных действиях, приходится руководить обороной и отбиваться от так называемой «волчьей стаи».

Страна
США, Китай, Канада
Жанр
Военный, Исторический, Боевик
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Грейхаунд»