Грейхаунд (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, Greyhound
Военный, Боевик91 мин18+
Февраль 1942 года, Северная Атлантика. Морской конвой с войсками и грузами для союзников под патрулированием ВВС США направляется в порт Ливерпуля. Войдя в недосягаемый для авиации сектор, известный как «чёрная яма», суда подвергаются нападению группы немецких подлодок. Капитану головного эсминца «Грейхаунд» Эрнсту Краузе, до этого не принимавшему участия в военных действиях, приходится руководить обороной и отбиваться от так называемой «волчьей стаи».
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- АШРежиссёр
Аарон
Шнайдер
- Актёр
Том
Хэнкс
- Актриса
Элизабет
Шу
- Актёр
Стивен
Грэм
- МХАктёр
Мэтт
Хельм
- КТАктёр
Крэйг
Тейт
- РМАктёр
Роб
Морган
- ТКАктёр
Трэвис
Квентин
- ДБАктёр
Джефф
Беркс
- МЗАктёр
Мэттью
Зук
- КБАктёр
Кейси
Бонд
- ДУАктёр
Джош
Уиггинс
- МБАктёр
Майкл
Бенц
- ГРАктёр
Грэйсон
Расселл
- ИДАктёр
Иэн
Джеймс Корлетт
- МОАктёр
Максимилиан
Осински
- ДКАктёр
Доминик
Китинг
- ДДАктёр
Дэйв
Дэвис
- ТБАктёр
Том
Бриттни
- ПВАктёр
Паркер
Вьерлинг
- ИПАктёр
Иэн
Пала
- УПАктёр
Уилл
Пуллен
- Актёр
Мануэль
Рульфо
- КГАктёр
Карл
Глусман
- ТПАктёр
Трэвис
Пжыбыльский
- ДГАктёр
Джесси
Галлегос
- АКАктёр
Алекс
Крамер
- ЛНАктёр
Ли
Норрис
- АААктёр
Адам
Алдеркс
- КМАктёр
Кеон
Мотахавери
- ДВАктёр
Джейк
Вентимилья
- МКАктёр
Майкл
Каролло
- ДФАктёр
Джон
Фредерик
- ДААктёр
Джефф
Адлер
- ДСАктёр
Джими
Стэнтон
- ЧХАктёр
Чет
Хэнкс
- Актёр
Девин
Друид
- Актёр
Томас
Кречман
- ДМАктёр
Дэвид
Мальдонадо
- ДМАктёр
Джереми
Мэдден
- ДДАктёр
Джон
Донахью
- ДААктёр
Джеймс
Андерсон
- ТБАктёр
Тони
Бирд
- СБАктёр
Сайлэс
Борелли
- Сценарист
Том
Хэнкс
- СССценарист
Сесил
Скотт Форестер
- ДКПродюсер
Дэвид
Коутсворт
- ЭКПродюсер
Элисон
Коэн
- МЧМонтажёр
Марк
Чижевски
- ШДОператор
Шелли
Джонсон
- БНКомпозитор
Блейк
Нили