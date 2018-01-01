Wink
Гренландия 2: Миграция
Актёры и съёмочная группа фильма «Гренландия 2: Миграция»

Режиссёры

Рик Роман Во

Ric Roman Waugh
Режиссёр

Актёры

Морена Баккарин

Morena Baccarin
АктрисаAllison Garrity
Джерард Батлер

Gerard Butler
АктёрJohn Garrity
Софи Томпсон

Sophie Thompson
Актриса
Роман Гриффин Дэвис

Roman Griffin Davis
Актёр
Уильям Абади

William Abadie
АктёрDenis Laurent
Эмбер Роуз Рева

Amber Rose Revah
Актриса
Ти Джэй Дженкенс

Tee Jaye Jenkens
АктёрGeneral Sharpe
Тронд Фауса Аурвааг

Trond Fausa Aurvaag
Актёр
Рэйчел Эвелин

Rachael Evelyn
АктрисаKerri Holt
Нэйтан Уайли

Nathan Wiley
АктёрMajor Green

Сценаристы

Митчелл ЛаФорчун

Mitchell LaFortune
Сценарист
Крис Спарлинг

Chris Sparling
Сценарист

Продюсеры

Джерард Батлер

Gerard Butler
Продюсер
Бэзил Иваник

Basil Iwanyk
Продюсер
Эрика Ли

Erica Lee
Продюсер

Монтажёры

Колби Паркер мл.

Colby Parker Jr.
Монтажёр

Операторы

Мартин Алгрен

Martin Ahlgren
Оператор

Композиторы

Дэвид Бакли

David Buckley
Композитор