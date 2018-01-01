Wink
Фильмы
Гравитация 3D
Актёры и съёмочная группа фильма «Гравитация 3D»

Актёры и съёмочная группа фильма «Гравитация 3D»

Режиссёры

Альфонсо Куарон

Альфонсо Куарон

Alfonso Cuarón
Режиссёр

Актёры

Сандра Буллок

Сандра Буллок

Sandra Bullock
АктрисаRyan Stone
Джордж Клуни

Джордж Клуни

George Clooney
АктёрMatt Kowalski
Эд Харрис

Эд Харрис

Ed Harris
АктёрMission Control
Орто Игнатиуссен

Орто Игнатиуссен

Orto Ignatiussen
Актёр
Фалдут Шарма

Фалдут Шарма

Phaldut Sharma
АктёрShariff
Эми Уоррен

Эми Уоррен

Amy Warren
АктрисаExplorer Captain
Башер Сэвэдж

Башер Сэвэдж

Basher Savage
Актёр

Сценаристы

Альфонсо Куарон

Альфонсо Куарон

Alfonso Cuarón
Сценарист
Хонас Куарон

Хонас Куарон

Jonás Cuarón
Сценарист

Продюсеры

Альфонсо Куарон

Альфонсо Куарон

Alfonso Cuarón
Продюсер
Дэвид Хейман

Дэвид Хейман

David Heyman
Продюсер
Кристофер ДеФариа

Кристофер ДеФариа

Christopher DeFaria
Продюсер
Стивен Джонс

Стивен Джонс

Stephen Jones
Продюсер

Актёры дубляжа

Мария Фортунатова

Мария Фортунатова

Актриса дубляжа
Дмитрий Матвеев

Дмитрий Матвеев

Актёр дубляжа
Сергей Чихачёв

Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа
Диомид Виноградов

Диомид Виноградов

Актёр дубляжа

Художники

Марк Скратон

Марк Скратон

Mark Scruton
Художник
Яни Темиме

Яни Темиме

Jany Temime
Художница
Рози Гудвин

Рози Гудвин

Rosie Goodwin
Художница

Монтажёры

Альфонсо Куарон

Альфонсо Куарон

Alfonso Cuarón
Монтажёр
Марк Сэнгер

Марк Сэнгер

Mark Sanger
Монтажёр

Операторы

Эммануэль Любецки

Эммануэль Любецки

Emmanuel Lubezki
Оператор