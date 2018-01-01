Граница
Граница

Граница (фильм, 1996) смотреть онлайн

1996, La frontiera
Драма, Военный18+

О фильме

Эмидио Орлих — офицер австрийской армии. Несмотря на хорватское происхождение и службу в австрийской армии, он был воспитан как итальянец. Молодой человек, влюбившийся во вдову, обвиняется в предательстве. Последствия будут столь же напряжёнными, какими всегда были отношения между Италией и Балканами.

Страна
Италия
Жанр
Военный, Драма

Актёры и съёмочная группа фильма «Граница»