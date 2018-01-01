Граница (фильм, 1996) смотреть онлайн
1996, La frontiera
Драма, Военный18+
О фильме
Эмидио Орлих — офицер австрийской армии. Несмотря на хорватское происхождение и службу в австрийской армии, он был воспитан как итальянец. Молодой человек, влюбившийся во вдову, обвиняется в предательстве. Последствия будут столь же напряжёнными, какими всегда были отношения между Италией и Балканами.
Рейтинг
- ФДРежиссёр
Франко
Джиральди
- МЛАктёр
Марко
Леонарди
- ОААктёр
Омеро
Антонутти
- Актёр
Джанкарло
Джаннини
- КПАктриса
Клаудия
Пандольфи
- РБАктёр
Рауль
Бова
- ВЭАктёр
Вернер
Эгер
- МХАктриса
Моника
Хаасова
- ЭБАктёр
Этторе
Бельмондо
- ФДСценарист
Франко
Джиральди
- ФВСценарист
Франко
Веглиани
- МГПродюсер
Марио
Галло
- ЭДПродюсер
Энцо
Джульоли
- МЛХудожник
Маурицио
Леонарди
- АФХудожник
Антонио
Формика
- АСМонтажёр
Антонио
Сичильяно
- ЛЭКомпозитор
Луис
Энрикес Бакалов