Граф Монте-Кристо (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, The Count of Monte Cristo
Боевик, Триллер16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Так же, как и в знаменитой классической истории, главным героем фильма является Эдмон Дантес. Этого бесхитростного молодого человека, собирающегося жениться на красавице Мерседес, предает его лучший друг Фернан.
Оказавшись заключенным в тюрьму, Эдмон Дантес в течение тринадцати лет вынужден терпеть лишения и лелеять мысли о мести своим обидчикам. С помощью человека, сидящего с ним в соседней камере, Эдмону удается бежать из тюрьмы.
После этого он появляется в обществе в качестве богатого благородного и могущественного графа Монте-Кристо, который искусно и беспощадно расправляется с людьми, обманувшими и предавшими его много лет назад...
СтранаИрландия, Швейцария, Великобритания, США
ЖанрБоевик, Приключения, Драма, Триллер
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Кевин
Рейнольдс
- ДДАктриса
Дагмара
Доминчик
- Актёр
Генри
Кавилл
- Актёр
Ричард
Харрис
- ДФАктёр
Джеймс
Фрейн
- Актёр
Луис
Гусман
- ДКАктёр
Джеймс
Кэвизел
- Актёр
Майкл
Уинкотт
- ЭВАктёр
Элби
Вудингтон
- Актёр
Гай
Пирс
- ДБАктёр
Джейби
Бланк
- АДСценарист
Александр
Дюма отец
- ДУСценарист
Джей
Уолперт
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- КБПродюсер
Крис
Бригэм
- ДГПродюсер
Джонатан
Гликман
- ДБХудожник
Джонни
Бирн
- ТПХудожник
Терри
Притчард
- КДХудожник
Конор
Дэвлин
- ДБХудожник
Джон
Бирн
- МДХудожник
Марк
Джерати
- ТРХудожник
Том
Рэнд
- ССМонтажёр
Стефен
Семел
- КВМонтажёр
Кристофер
Вомак
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр