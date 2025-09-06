Граф Монте-Кристо (фильм, 2002) смотреть онлайн

Граф Монте-Кристо
2002, The Count of Monte Cristo
Боевик, Триллер16+

Так же, как и в знаменитой классической истории, главным героем фильма является Эдмон Дантес. Этого бесхитростного молодого человека, собирающегося жениться на красавице Мерседес, предает его лучший друг Фернан.

Оказавшись заключенным в тюрьму, Эдмон Дантес в течение тринадцати лет вынужден терпеть лишения и лелеять мысли о мести своим обидчикам. С помощью человека, сидящего с ним в соседней камере, Эдмону удается бежать из тюрьмы.

После этого он появляется в обществе в качестве богатого благородного и могущественного графа Монте-Кристо, который искусно и беспощадно расправляется с людьми, обманувшими и предавшими его много лет назад...

Ирландия, Швейцария, Великобритания, США
Боевик, Приключения, Драма, Триллер

6.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

