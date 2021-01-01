Готовы к чуду: Истории астронавтов с международной космической станции (фильм, 2021) смотреть онлайн

7.12021, The Wonderful: Stories from the Space Station
Документальный121 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Масштабный документальный фильм об отважных мужчинах и женщинах, которые живут на Международной космической станции. В своей вращающейся лаборатории в 250 милях от Земли они наблюдают за родной планетой, где остались их близкие. Это проникновенный рассказ о том, на что готовы исследователи ради освоения космоса и достижения научных целей.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD, SD
Время121 мин / 02:01
Рейтинг
6.4 IMDb