Готовы к чуду: Истории астронавтов с международной космической станции (фильм, 2021) смотреть онлайн

Готовы к чуду: Истории астронавтов с международной космической станции
Готовы к чуду: Истории астронавтов с международной космической станции
7.12021, The Wonderful: Stories from the Space Station
Документальный121 мин12+

О фильме

Масштабный документальный фильм об отважных мужчинах и женщинах, которые живут на Международной космической станции. В своей вращающейся лаборатории в 250 милях от Земли они наблюдают за родной планетой, где остались их близкие. Это проникновенный рассказ о том, на что готовы исследователи ради освоения космоса и достижения научных целей.

Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
Full HD, SD
Время
121 мин / 02:01

Рейтинг

6.4 IMDb