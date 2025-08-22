Гость (фильм, 1994) смотреть онлайн
Комедийный фильм «Гость» — веселое и жизнеутверждающее кино о том, как одно недоразумение способно перевернуть жизнь семьи.
Незадачливый авантюрист Кевин задолжал бандитам 50 тысяч долларов и теперь вынужден скрываться. Пытаясь отыскать место, где можно переждать опасность, он случайно знакомится с успешным адвокатом Гэри Янгом и его семьей. Те принимают Кевина за старого друга, которого не видели много лет. Парень решает воспользоваться ситуацией и на время вживается в новую роль. Поначалу Кевин с трудом справляется с неожиданной «семейной» жизнью, но постепенно очаровывает и детей, и соседей, и даже строгого Гэри. Однако опасность бандиты по-прежнему ищут его, и рано или поздно правда может вскрыться.
Забавные недоразумения, харизматичные персонажи и веселый юмор — если вы ищете легкое кино, то, начав смотреть фильм «Гость», отлично проведете время.
- РМРежиссёр
Рэндолл
Миллер
- ДДАктёр
Джеффри
Джонс
- САктёр
Синбад
- ФХАктёр
Фил
Хартмен
- ТЛАктёр
Тони
Лонго
- КГАктриса
Ким
Грайст
- ЧЛАктёр
Чонси
Леопарди
- ПБАктёр
Пол
Бен-Виктор
- СШАктёр
Стэн
Шоу
- КМАктриса
Ким
Мерфи
- ЛГСценарист
Лоуренс
Гэй
- МДСценарист
Майкл
Дж. Ди Гаэтано
- ДБПродюсер
Дэннис
Бишоп
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- РКПродюсер
Райли
Кэтрин Эллис
- Продюсер
Джо
Рот
- ДМХудожница
Джил
Модер
- ППХудожник
Пол
Питерс
- ГКХудожник
Гари
Коско
- ЭУХудожница
Эми
Уэллс
- ЭАМонтажёр
Эрик
А. Сирс
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни