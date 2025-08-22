Гость
Wink
Фильмы
Гость

Гость (фильм, 1994) смотреть онлайн

1994, Houseguest
Комедия18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Комедийный фильм «Гость» — веселое и жизнеутверждающее кино о том, как одно недоразумение способно перевернуть жизнь семьи.

Незадачливый авантюрист Кевин задолжал бандитам 50 тысяч долларов и теперь вынужден скрываться. Пытаясь отыскать место, где можно переждать опасность, он случайно знакомится с успешным адвокатом Гэри Янгом и его семьей. Те принимают Кевина за старого друга, которого не видели много лет. Парень решает воспользоваться ситуацией и на время вживается в новую роль. Поначалу Кевин с трудом справляется с неожиданной «семейной» жизнью, но постепенно очаровывает и детей, и соседей, и даже строгого Гэри. Однако опасность бандиты по-прежнему ищут его, и рано или поздно правда может вскрыться.

Забавные недоразумения, харизматичные персонажи и веселый юмор — если вы ищете легкое кино, то, начав смотреть фильм «Гость», отлично проведете время.

Страна
США
Жанр
Комедия

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гость»