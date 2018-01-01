Wink
Господин Дьявол
Актёры и съёмочная группа фильма «Господин Дьявол»

Актёры и съёмочная группа фильма «Господин Дьявол»

Режиссёры

Пупи Авати

Пупи Авати

Pupi Avati
Режиссёр

Актёры

Габриэль Ло Джудиче

Габриэль Ло Джудиче

Gabriel Lo Giudice
АктёрFurio Momentè
Филиппо Франкини

Филиппо Франкини

Filippo Franchini
АктёрCarlo Mongiorgi
Чезаре Кремонини

Чезаре Кремонини

Cesare Cremonini
АктёрGiulio Mongiorgi (в титрах: Cesare S. Cremonini)
Массимо Бонетти

Массимо Бонетти

Massimo Bonetti
АктёрGiudice Marino Malchionda
Лино Каполиккьо

Лино Каполиккьо

Lino Capolicchio
АктёрDon Dario Zanini
Кьяра Казелли

Кьяра Казелли

Chiara Caselli
АктрисаClara Vestri Musy
Джанни Кавина

Джанни Кавина

Gianni Cavina
АктёрGino (il Sagrestano)
Алессандро Абер

Алессандро Абер

Alessandro Haber
АктёрPadre Amedeo (esorcista)
Андреа Ронкато

Андреа Ронкато

Andrea Roncato
АктёрDott. Rubei
Эва Антония Гримальди

Эва Антония Гримальди

Eva Antonia Grimaldi
АктрисаMadre di Paolino

Сценаристы

Антонио Авати

Антонио Авати

Antonio Avati
Сценарист
Томмазо Авати

Томмазо Авати

Tommaso Avati
Сценарист
Пупи Авати

Пупи Авати

Pupi Avati
Сценарист

Продюсеры

Антонио Авати

Антонио Авати

Antonio Avati
Продюсер
Пупи Авати

Пупи Авати

Pupi Avati
Продюсер
Антонио Галло

Антонио Галло

Antonio Gallo
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Гаврилин

Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Прохор Чеховской

Прохор Чеховской

Актёр дубляжа
Михаил Глушковский

Михаил Глушковский

Актёр дубляжа
Павел Кипнис

Павел Кипнис

Актёр дубляжа
Александр Белый

Александр Белый

Актёр дубляжа

Операторы

Чезаре Бастелли

Чезаре Бастелли

Cesare Bastelli
Оператор

Композиторы

Амедео Томмази

Амедео Томмази

Amedeo Tommasi
Композитор