Господин Дьявол
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Господин Дьявол

Господин Дьявол (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Il signor Diavolo
Ужасы, Детектив85 мин18+

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О фильме

Молодой полицейский Фурио Моменте отправляется в регион Венето, чтобы расследовать загадочное и шокирующее преступления: подросток убил одного из своих сверстников, утверждая, что он убил самого дьявола.

Страна
Италия
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Господин Дьявол»