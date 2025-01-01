Фильм Горыныч

Лихой моряк Алексей Алехин узнает, что жизнь как в сказке — это настоящее приключение. Как только Леха вынырнул со дна морского в неопознанном княжестве, и едва успел спасти малыша-дракончика, оставшегося одного, начались проблемы: срочно излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу, защитить княжество от коварных врагов и жадных предателей. И впервые в жизни встретить принцессу. Столько дел, что голова кругом идет! В опасных приключениях моряку помогает верный друг — маленький дракон Горыныч, который считает Леху родной мамой. Но друзей ждет огромный сюрприз…



