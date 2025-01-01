Фильм Горыныч

О фильме
Лихой моряк Алексей Алехин узнает, что жизнь как в сказке — это настоящее приключение. Как только Леха вынырнул со дна морского в неопознанном княжестве, и едва успел спасти малыша-дракончика, оставшегося одного, начались проблемы: срочно излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу, защитить княжество от коварных врагов и жадных предателей. И впервые в жизни встретить принцессу. Столько дел, что голова кругом идет! В опасных приключениях моряку помогает верный друг — маленький дракон Горыныч, который считает Леху родной мамой. Но друзей ждет огромный сюрприз…
Горыныч
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Фэнтези
КачествоFull HD
- ДХРежиссёр
Дмитрий
Хонин
- Актёр
Александр
Петров
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- Актёр
Сергей
Епишев
- АФАктёр
Алексей
Филимонов
- Актёр
Александр
Робак
- Актёр
Роман
Курцын
- ЕСАктёр
Евгений
Серзин
- Актриса
Нина
Усатова
- Актриса
Виктория
Агалакова
- ААСценарист
Александр
Архипов
- НСПродюсер
Наталья
Смирнова
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- АГПродюсер
Александр
Горохов
- ОМХудожница
Ольга
Михайлова
- НВХудожница
Надежда
Васильева
- АКХудожница
Анастасия
Каримулина
- Монтажёр
Серик
Бейсеу
- Композитор
Константин
Познеков