Городские легенды: Парк кошмаров (фильм, 2025) смотреть онлайн

Мрачный хоррор «Городские легенды: Парк кошмаров» 2025 года — леденящая кровь история о сверхъестественном зле, обитающем в старом дубе.



Группа парней и девушек решает проверить свои нервы на прочность, а заодно доказать, что городская легенда о дубе в местном парке — всего лишь страшилка. В самом деле, кто всерьез поверит в байку, что прикосновение к дереву гарантирует смерть? Разумеется, ничего хорошего из этого не выходит: участники дерзкого эксперимента начинают один за другим пропадать или умирают в муках. Теперь выжившим предстоит разгадать древнюю тайну, пока проклятие не поглотило их всех.



Ценителям мистических хорроров стоит обратить внимание на фильм «Городские легенды: Парк кошмаров»: гнетущая атмосфера, скримеры и время, которое играет против героев, — все ингредиенты кино для бессонной ночи на месте.



