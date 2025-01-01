Городские легенды: Парк кошмаров (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Мрачный хоррор «Городские легенды: Парк кошмаров» 2025 года — леденящая кровь история о сверхъестественном зле, обитающем в старом дубе.
Группа парней и девушек решает проверить свои нервы на прочность, а заодно доказать, что городская легенда о дубе в местном парке — всего лишь страшилка. В самом деле, кто всерьез поверит в байку, что прикосновение к дереву гарантирует смерть? Разумеется, ничего хорошего из этого не выходит: участники дерзкого эксперимента начинают один за другим пропадать или умирают в муках. Теперь выжившим предстоит разгадать древнюю тайну, пока проклятие не поглотило их всех.
Ценителям мистических хорроров стоит обратить внимание на фильм «Городские легенды: Парк кошмаров»: гнетущая атмосфера, скримеры и время, которое играет против героев, — все ингредиенты кино для бессонной ночи на месте.
Городские легенды: Парк кошмаров смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- КЛРежиссёр
Кевин
Льюис
- ЛААктёр
Лоренцо
Антонуччи
- ББАктёр
Бёрнс
Бёрнс
- МРАктриса
Мэймэй
Ренфроу
- РПАктёр
Роберто
Порталес
- ХТАктёр
Хадсон
Темз
- АААктёр
Арманд
Ассанте
- Актриса
Джои
Лорен Эдамс
- СВСценарист
Скотт
Виндхаузер
- ФКСценарист
Фил
Клэйдон
- ДЛПродюсер
Джордж
Ли
- ББПродюсер
Бёрнс
Бёрнс
- ЭЛХудожник
Эрик
Либрехт
- ББХудожник
Бёрнс
Бёрнс
- КМХудожница
Кэт
Маклеод Распа
- ДСХудожник
Дерек
Северсон
- РЛМонтажёр
Райан
Либерт