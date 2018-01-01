Wink
Город зла
Актёры и съёмочная группа фильма «Город зла»

Режиссёры

Брюс Террис

Bruce Terris
Режиссёр

Актёры

Нуца Кухианидзе

Nutsa Kukhianidze
АктрисаLena
Кит Капферер

Keith Kupferer
АктёрVictor
Рич Коменич

Rich Komenich
АктёрStark
Лэнс Реддик

Lance Reddick
АктёрManning
Карин Энглин

Karin Anglin
АктрисаKylie

Сценаристы

Дженнифер Винсент

Jennifer Vincent
Сценарист
Рик Роуз

Rick Rose
Сценарист
Брюс Террис

Bruce Terris
Сценарист

Продюсеры

Кристина Варотсис

Christina Varotsis
Продюсер
Ханна Фельдман

Hannah Feldman
Продюсер
Дженнифер Винсент

Jennifer Vincent
Продюсер
Лоуренс Маттис

Lawrence Mattis
Продюсер

Художники

Холли Тодд

Holly Todd
Художница
Мерже Вески

Merje Veski
Художник
Лиззи Кук

Lizzie Cook
Художница

Монтажёры

Шэрон Зурек

Sharon Zurek
Монтажёр

Композиторы

Марк Мессинг

Mark Messing
Композитор