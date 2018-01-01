Wink
Фильмы
Город зла
Актёры и съёмочная группа фильма «Город зла»

Режиссёры

Том Льюис

Tom Lewis
Режиссёр

Актёры

Кэтрин Карнер

Kathryn Carner
АктрисаAmber
Эрик Дин

Eric Dean
АктёрKevin
Лаура Мазур

Laura Mazur
АктрисаCourtney
Хегс Лафлин

Hegs Laughlin
АктёрStu
Билл Росс

Bill Ross
АктёрMatt (Soldier)

Сценаристы

Том Льюис

Tom Lewis
Сценарист

Продюсеры

Дэвид Даринг

David Daring
Продюсер
Том Льюис

Tom Lewis
Продюсер
Сьюзан Кэлхун-Восс

Susan Calhoun-Voss
Продюсер
Рэнди Буллейт

Randy Bulleit
Продюсер

Художники

Том Льюис

Tom Lewis
Художник
Брэд Мэшор

Brad Mashore
Художник
Жаклин Прюнеда

Jacqueline Pruneda
Художница

Монтажёры

Том Льюис

Tom Lewis
Монтажёр

Композиторы

Карлос Вивас

Carlos Vivas
Композитор