Город зла (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Evil's City
Ужасы, Боевик18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Много ли маленьких городков в США? Неплохой вопрос, особенно если сузить до еще более простого, а что случилось с теми, которые перестали существовать, ведь по идее, их должно быть немного? Задавшись этим вопросом, журналисты решили сами на него ответить, отправившись в маленький город, все жители которого умерли при достаточно загадочных обстоятельствах, которые так никто и не расследовал...
Город зла смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ТЛРежиссёр
Том
Льюис
- ККАктриса
Кэтрин
Карнер
- ЭДАктёр
Эрик
Дин
- ЛМАктриса
Лаура
Мазур
- ХЛАктёр
Хегс
Лафлин
- БРАктёр
Билл
Росс
- ТЛСценарист
Том
Льюис
- ДДПродюсер
Дэвид
Даринг
- ТЛПродюсер
Том
Льюис
- СКПродюсер
Сьюзан
Кэлхун-Восс
- РБПродюсер
Рэнди
Буллейт
- ТЛХудожник
Том
Льюис
- БМХудожник
Брэд
Мэшор
- ЖПХудожница
Жаклин
Прюнеда
- ТЛМонтажёр
Том
Льюис
- КВКомпозитор
Карлос
Вивас