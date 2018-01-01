Wink
Город зла
Актёры и съёмочная группа фильма «Город зла»

Режиссёры

Кристиан Отьен

Christian Otjen
Режиссёр

Актёры

Изабелла Сотело

Isabella Sotelo
АктрисаHead Nurse
Брэд Хант

Brad Hunt
АктёрDavid Meyers
Джеймс Ридж

James Ridge
АктёрCrash Cart Guy / Rough Cut Warrior
Махандра Дельфино

Majandra Delfino
АктрисаIris Buchanan
Брайан Уиммер

Brian Wimmer
АктёрJason Buchanan

Сценаристы

Джерри Холуэй

Jerry Holway
Сценарист
Кристиан Отьен

Christian Otjen
Сценарист

Продюсеры

Джерри Холуэй

Jerry Holway
Продюсер
Кэтрин Мэри Макдональд

Catherine Marie McDonald
Продюсер
Дэн Каттмэн

Dan Kattman
Продюсер
Холли Мошер

Holly Mosher
Продюсер

Художники

Сьюзан Кауфман

Susan Kaufmann
Художница
Мерже Вески

Merje Veski
Художник

Монтажёры

Стефен Гоетч

Stephen Goetsch
Монтажёр

Композиторы

Кевин Саундерс Хэйес

Kevin Saunders Hayes
Композитор