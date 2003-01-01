Город зла (фильм, 2003) смотреть онлайн

Вскоре после того, как Дэвид Майерс вернулся в свой родной город Ризвилл, его отец покончил с собой. Но у патологоанатома Зика возникают серьезные сомнения в том, что это было самоубийство. Городской шериф Джейсон считает Дэвида главным подозреваемым.



События нарастают как снежный ком. Младшая сестра шерифа Айрис, к большому неудовольствию брата, влюбляется в Дэвида. Эйти, лучшая подруга Айрис, пылает страстью к шерифу. Тем временем в болоте неподалеку обнаруживают автомобиль с трупом в багажнике; Эйти исчезает; Айрис похищают; а Дэвид чувствует себя так, будто вокруг его шеи все туже стягивается удушающая петля…



