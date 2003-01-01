Город зла (фильм, 2003) смотреть онлайн
2003, Reeseville
Триллер, Детектив16+
Вскоре после того, как Дэвид Майерс вернулся в свой родной город Ризвилл, его отец покончил с собой. Но у патологоанатома Зика возникают серьезные сомнения в том, что это было самоубийство. Городской шериф Джейсон считает Дэвида главным подозреваемым.
События нарастают как снежный ком. Младшая сестра шерифа Айрис, к большому неудовольствию брата, влюбляется в Дэвида. Эйти, лучшая подруга Айрис, пылает страстью к шерифу. Тем временем в болоте неподалеку обнаруживают автомобиль с трупом в багажнике; Эйти исчезает; Айрис похищают; а Дэвид чувствует себя так, будто вокруг его шеи все туже стягивается удушающая петля…
- КОРежиссёр
Кристиан
Отьен
- ИСАктриса
Изабелла
Сотело
- БХАктёр
Брэд
Хант
- ДРАктёр
Джеймс
Ридж
- МДАктриса
Махандра
Дельфино
- БУАктёр
Брайан
Уиммер
- ДХСценарист
Джерри
Холуэй
- КОСценарист
Кристиан
Отьен
- ДХПродюсер
Джерри
Холуэй
- КМПродюсер
Кэтрин
Мэри Макдональд
- ДКПродюсер
Дэн
Каттмэн
- ХМПродюсер
Холли
Мошер
- СКХудожница
Сьюзан
Кауфман
- МВХудожник
Мерже
Вески
- СГМонтажёр
Стефен
Гоетч
- КСКомпозитор
Кевин
Саундерс Хэйес