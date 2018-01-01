Wink
Фильмы
Город зла
Актёры и съёмочная группа фильма «Город зла»

Актёры и съёмочная группа фильма «Город зла»

Режиссёры

Кёртис Хэнсон

Кёртис Хэнсон

Curtis Hanson
Режиссёр
Ларри Шпигель

Ларри Шпигель

Larry Spiegel
Режиссёр
Питер С. Трэйнор

Питер С. Трэйнор

Peter S. Traynor
Режиссёр

Актёры

Джеймс Кич

Джеймс Кич

James Keach
АктёрChris
Дин Джэггер

Дин Джэггер

Dean Jagger
АктёрDr. Schaeffer
Грег Финли

Грег Финли

Greg Finley
АктёрWally
Даббс Грир

Даббс Грир

Dabbs Greer
АктёрMr. Phelps
Э.Дж. Андре

Э.Дж. Андре

E.J. André
АктёрEarl

Сценаристы

Ричард Бенсон

Ричард Бенсон

Richard Benson
Сценарист
Ройс Д. Эпплгейт

Ройс Д. Эпплгейт

Royce D. Applegate
Сценарист
Ларри Шпигель

Ларри Шпигель

Larry Spiegel
Сценарист
Роберт Бэссинг

Роберт Бэссинг

Robert Bassing
Сценарист

Продюсеры

Мэл Фроман

Мэл Фроман

Mel Frohman
Продюсер
Уильям Д. Склар

Уильям Д. Склар

William D. Sklar
Продюсер
Джоан Каша

Джоан Каша

Joan Kasha
Продюсер
Питер С. Трэйнор

Питер С. Трэйнор

Peter S. Traynor
Продюсер

Художники

Майк Парвин

Майк Парвин

Mike Parvin
Художник
Ричард Гиллис

Ричард Гиллис

Richard Gillis
Художник

Монтажёры

Дэвид Блангстед

Дэвид Блангстед

David Blangsted
Монтажёр
Питер Пэрашилз

Питер Пэрашилз

Peter Parasheles
Монтажёр
Джесс Мансилья

Джесс Мансилья

Jess Mancilla
Монтажёр

Композиторы

Майкл Линн

Майкл Линн

Michael Linn
Композитор
Чарльз Бёрнстин

Чарльз Бёрнстин

Charles Bernstein
Композитор