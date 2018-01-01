Город зла (фильм, 1987) смотреть онлайн
1987, Evil Town
Ужасы18+
О фильме
Четверо молодых людей путешествуют по пустыне. Внезапно их машина ломается. Они отправляются в близлежащий маленький городок за помощью. Но каждый механик после осмотра машины говорит, что не способен ее починить. Вскоре герои понимают, что оказались в очень странном городке, жители которого не намерены отпускать путников. Вскоре им предстоит узнать страшную правду: пожилым обитателям города необходимы человеческие гланды, чтобы они могли жить вечно…
Рейтинг
- Режиссёр
Кёртис
Хэнсон
- ЛШРежиссёр
Ларри
Шпигель
- ПСРежиссёр
Питер
С. Трэйнор
- ДКАктёр
Джеймс
Кич
- ДДАктёр
Дин
Джэггер
- ГФАктёр
Грег
Финли
- ДГАктёр
Даббс
Грир
- ЭААктёр
Э.Дж.
Андре
- РБСценарист
Ричард
Бенсон
- РДСценарист
Ройс
Д. Эпплгейт
- ЛШСценарист
Ларри
Шпигель
- РБСценарист
Роберт
Бэссинг
- МФПродюсер
Мэл
Фроман
- УДПродюсер
Уильям
Д. Склар
- ДКПродюсер
Джоан
Каша
- ПСПродюсер
Питер
С. Трэйнор
- МПХудожник
Майк
Парвин
- РГХудожник
Ричард
Гиллис
- ДБМонтажёр
Дэвид
Блангстед
- ППМонтажёр
Питер
Пэрашилз
- ДММонтажёр
Джесс
Мансилья
- МЛКомпозитор
Майкл
Линн
- ЧБКомпозитор
Чарльз
Бёрнстин