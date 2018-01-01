Город зла (фильм, 1987) смотреть онлайн

Четверо молодых людей путешествуют по пустыне. Внезапно их машина ломается. Они отправляются в близлежащий маленький городок за помощью. Но каждый механик после осмотра машины говорит, что не способен ее починить. Вскоре герои понимают, что оказались в очень странном городке, жители которого не намерены отпускать путников. Вскоре им предстоит узнать страшную правду: пожилым обитателям города необходимы человеческие гланды, чтобы они могли жить вечно…



