Город зла (фильм, 1987) смотреть онлайн

Город зла
1987, Evil Town
Ужасы18+

О фильме

Четверо молодых людей путешествуют по пустыне. Внезапно их машина ломается. Они отправляются в близлежащий маленький городок за помощью. Но каждый механик после осмотра машины говорит, что не способен ее починить. Вскоре герои понимают, что оказались в очень странном городке, жители которого не намерены отпускать путников. Вскоре им предстоит узнать страшную правду: пожилым обитателям города необходимы человеческие гланды, чтобы они могли жить вечно…

Страна
США
Жанр
Ужасы

