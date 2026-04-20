Фильм Город утопии Ле Корбюзье

В начале 1950-х премьер-министр Индии Джавахарлал Неру предложил французскому архитектору Ле Корбюзье построить новый город — Чандигарх. По замыслу Неру, Чандигарх должен был стать символом прогресса и независимости молодого государства. Спустя 70 лет швейцарские режиссеры Карин Бухер и Томас Каррер отправляются на север Индии, чтобы понять, как сегодня работает идея «гуманного и справедливого» города, задуманного Ле Корбюзье, и насколько она соотносится с реальной жизнью.

