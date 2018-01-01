Wink
Фильмы
Город астероидов
Актёры и съёмочная группа фильма «Город астероидов»

Актёры и съёмочная группа фильма «Город астероидов»

Режиссёры

Уэс Андерсон

Уэс Андерсон

Wes Anderson
Режиссёр

Актёры

Джейсон Шварцман

Джейсон Шварцман

Jason Schwartzman
АктёрAugie Steenbeck
Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон

Scarlett Johansson
АктрисаMidge Campbell
Том Хэнкс

Том Хэнкс

Tom Hanks
АктёрStanley Zak
Джеффри Райт

Джеффри Райт

Jeffrey Wright
АктёрGeneral Gibson
Тильда Суинтон

Тильда Суинтон

Tilda Swinton
АктрисаDr. Hickenlooper
Эдвард Нортон

Эдвард Нортон

Edward Norton
АктёрConrad Earp
Эдриан Броуди

Эдриан Броуди

Adrien Brody
АктёрSchubert Green
Хоуп Дэвис

Хоуп Дэвис

Hope Davis
АктрисаSandy Borden
Майя Хоук

Майя Хоук

Maya Hawke
АктрисаJune
Руперт Френд

Руперт Френд

Rupert Friend
АктёрMontana
Брайан Крэнстон

Брайан Крэнстон

Bryan Cranston
Актёрведущий
Билл Мюррей

Билл Мюррей

Bill Murray
Актёр
Майкл Маггарт

Майкл Маггарт

Michael Maggart
АктёрDetective #2
Грейс Эдвардс

Грейс Эдвардс

Grace Edwards
АктрисаDinah

Сценаристы

Уэс Андерсон

Уэс Андерсон

Wes Anderson
Сценарист
Роман Коппола

Роман Коппола

Roman Coppola
Сценарист

Продюсеры

Уэс Андерсон

Уэс Андерсон

Wes Anderson
Продюсер
Роман Коппола

Роман Коппола

Roman Coppola
Продюсер
Джереми Доусон

Джереми Доусон

Jeremy Dawson
Продюсер
Кристоф Фиссер

Кристоф Фиссер

Christoph Fisser
Продюсер
Джон Пит

Джон Пит

John Peet
Продюсер
Октавия Пейссел

Октавия Пейссел

Octavia Peissel
Продюсер
Стивен Рейлс

Стивен Рейлс

Steven Rales
Продюсер

Художники

Адам Штокхаузен

Адам Штокхаузен

Adam Stockhausen
Художник
Стефан Крессен

Стефан Крессен

Stéphane Cressend
Художник
Милена Канонеро

Милена Канонеро

Milena Canonero
Художница

Монтажёры

Барни Пиллинг

Барни Пиллинг

Barney Pilling
Монтажёр

Операторы

Роберт Д. Йоумен

Роберт Д. Йоумен

Robert D. Yeoman
Оператор

Композиторы

Александр Деспла

Александр Деспла

Alexandre Desplat
Композитор