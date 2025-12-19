Город астероидов (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Комедийная драма «Город астероидов» — фильм Уэса Андерсона, который выглядит как открытка из идеальных 1950-х годов, а ощущается как история о людях, застигнутых врасплох горем, любовью и событием, в которое никто не готов поверить.
В вымышленный городок Астероид-Сити на слет юных астрономов съезжаются дети-вундеркинды с родителями. Среди них вдовец-фотограф Оги с детьми и кинозвезда Мидж с дочерью. В программе дня — награждение у кратера, экскурсии, но расписание срывает событие из категории невозможного: посреди Астероид-Сити приземляется НЛО. Военные тут закрывают закрывают городок и объявляют карантин, и всем участникам приходится переждать неизвестность вместе.
Картина «Город астероидов» 2023 года — типичный для Уэса Андерсона фильм: сухой и странноватый юмор, коллекция странных персонажей и геометрически выверенная картинка. Ну и конечно, целая россыпь голливудских звезд. Поклонникам творчества чудаковатого режиссера пропускать этот фильм противопоказано.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Драма, Мелодрама
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
- Режиссёр
Уэс
Андерсон
- ДШАктёр
Джейсон
Шварцман
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- Актёр
Том
Хэнкс
- Актёр
Джеффри
Райт
- Актриса
Тильда
Суинтон
- Актёр
Эдвард
Нортон
- Актёр
Эдриан
Броуди
- Актриса
Хоуп
Дэвис
- МХАктриса
Майя
Хоук
- Актёр
Руперт
Френд
- Актёр
Брайан
Крэнстон
- Актёр
Билл
Мюррей
- ММАктёр
Майкл
Маггарт
- ГЭАктриса
Грейс
Эдвардс
- Сценарист
Уэс
Андерсон
- РКСценарист
Роман
Коппола
- Продюсер
Уэс
Андерсон
- РКПродюсер
Роман
Коппола
- Продюсер
Джереми
Доусон
- КФПродюсер
Кристоф
Фиссер
- ДППродюсер
Джон
Пит
- ОППродюсер
Октавия
Пейссел
- СРПродюсер
Стивен
Рейлс
- АШХудожник
Адам
Штокхаузен
- СКХудожник
Стефан
Крессен
- Художница
Милена
Канонеро
- БПМонтажёр
Барни
Пиллинг
- РДОператор
Роберт
Д. Йоумен
- АДКомпозитор
Александр
Деспла