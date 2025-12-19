Город астероидов (фильм, 2023) смотреть онлайн

Комедийная драма «Город астероидов» — фильм Уэса Андерсона, который выглядит как открытка из идеальных 1950-х годов, а ощущается как история о людях, застигнутых врасплох горем, любовью и событием, в которое никто не готов поверить.



В вымышленный городок Астероид-Сити на слет юных астрономов съезжаются дети-вундеркинды с родителями. Среди них вдовец-фотограф Оги с детьми и кинозвезда Мидж с дочерью. В программе дня — награждение у кратера, экскурсии, но расписание срывает событие из категории невозможного: посреди Астероид-Сити приземляется НЛО. Военные тут закрывают закрывают городок и объявляют карантин, и всем участникам приходится переждать неизвестность вместе.



Картина «Город астероидов» 2023 года — типичный для Уэса Андерсона фильм: сухой и странноватый юмор, коллекция странных персонажей и геометрически выверенная картинка. Ну и конечно, целая россыпь голливудских звезд. Поклонникам творчества чудаковатого режиссера пропускать этот фильм противопоказано.

