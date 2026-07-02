WinkФильмыГорький рисАктёры и съёмочная группа фильма «Горький рис»
Актёры и съёмочная группа фильма «Горький рис»
Актёры
Витторио ГассманVittorio Gassman
Актёр
Дорис ДаулингDoris Dowling
Актриса
Сильвана МанганоSilvana Mangano
Актриса
Раф ВаллонеRaf Vallone
Актёр
Кекко РиззонеChecco Rissone
Актёр
Нико ПепеNico Pepe
Актёр
Адриана СивьериAdriana Sivieri
Актриса
Лия КореллиLia Corelli
Актриса
Мария Грация ФранчияMaria Grazia Francia
Актриса
Анна МаэстриAnna Maestri
Актриса
Мариэмма БардиMariemma Bardi
Актриса
Мария КапуццоMaria Capuzzo
Актриса
Исабелла МаринколаIsabella Marincola
Актриса
Антонио НедианиAntonio Nediani
Актёр
Мариано ЭнгленMariano Englen
Актёр
Манлио Далла ПриаManlio Dalla Pria
Актёр
Манлио МанноцциManlio Mannozzi
Актёр