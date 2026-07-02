Wink
Фильмы
Горький рис
Актёры и съёмочная группа фильма «Горький рис»

Актёры и съёмочная группа фильма «Горький рис»

Режиссёры

Джузеппе Де Сантис

Джузеппе Де Сантис

Giuseppe De Santis
Режиссёр

Актёры

Витторио Гассман

Витторио Гассман

Vittorio Gassman
Актёр
Дорис Даулинг

Дорис Даулинг

Doris Dowling
Актриса
Сильвана Мангано

Сильвана Мангано

Silvana Mangano
Актриса
Раф Валлоне

Раф Валлоне

Raf Vallone
Актёр
Кекко Риззоне

Кекко Риззоне

Checco Rissone
Актёр
Нико Пепе

Нико Пепе

Nico Pepe
Актёр
Адриана Сивьери

Адриана Сивьери

Adriana Sivieri
Актриса
Лия Корелли

Лия Корелли

Lia Corelli
Актриса
Мария Грация Франчия

Мария Грация Франчия

Maria Grazia Francia
Актриса
Анна Маэстри

Анна Маэстри

Anna Maestri
Актриса
Мариэмма Барди

Мариэмма Барди

Mariemma Bardi
Актриса
Мария Капуццо

Мария Капуццо

Maria Capuzzo
Актриса
Исабелла Маринкола

Исабелла Маринкола

Isabella Marincola
Актриса
Антонио Недиани

Антонио Недиани

Antonio Nediani
Актёр
Мариано Энглен

Мариано Энглен

Mariano Englen
Актёр
Манлио Далла Приа

Манлио Далла Приа

Manlio Dalla Pria
Актёр
Манлио Манноцци

Манлио Манноцци

Manlio Mannozzi
Актёр

Продюсеры

Дино Де Лаурентис

Дино Де Лаурентис

Dino De Laurentiis
Продюсер

Актёры дубляжа

Нина Зорская

Нина Зорская

Актриса дубляжа
Инна Выходцева

Инна Выходцева

Актриса дубляжа
Виктор Рождественский

Виктор Рождественский

Актёр дубляжа

Художники

Карло Эгиди

Карло Эгиди

Carlo Egidi
Художник

Монтажёры

Габриэль Вериэл

Габриэль Вериэл

Gabriele Varriale
Монтажёр

Композиторы

Гоффредо Петрасси

Гоффредо Петрасси

Goffredo Petrassi
Композитор