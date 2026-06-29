О фильме
Франческа и Вальтер - преступники из Северной Италии. Чтобы избежать ареста, Франческа присоединяется к группе крестьян, собирающих рис. Вальтер следует за ней в рисовые районы и вскоре вовлекает крестьян в сложный заговор, включающий грабёж, любовь и даже убийство.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ДДРежиссёр
Джузеппе
Де Сантис
- ВГАктёр
Витторио
Гассман
- ДДАктриса
Дорис
Даулинг
- СМАктриса
Сильвана
Мангано
- РВАктёр
Раф
Валлоне
- КРАктёр
Кекко
Риззоне
- НПАктёр
Нико
Пепе
- АСАктриса
Адриана
Сивьери
- ЛКАктриса
Лия
Корелли
- МГАктриса
Мария
Грация Франчия
- АМАктриса
Анна
Маэстри
- МБАктриса
Мариэмма
Барди
- МКАктриса
Мария
Капуццо
- ИМАктриса
Исабелла
Маринкола
- АНАктёр
Антонио
Недиани
- МЭАктёр
Мариано
Энглен
- МДАктёр
Манлио
Далла Приа
- ММАктёр
Манлио
Манноцци
- Продюсер
Дино
Де Лаурентис
- НЗАктриса дубляжа
Нина
Зорская
- ИВАктриса дубляжа
Инна
Выходцева
- ВРАктёр дубляжа
Виктор
Рождественский
- КЭХудожник
Карло
Эгиди
- ГВМонтажёр
Габриэль
Вериэл
- ГПКомпозитор
Гоффредо
Петрасси