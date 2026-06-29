Франческа и Вальтер - преступники из Северной Италии. Чтобы избежать ареста, Франческа присоединяется к группе крестьян, собирающих рис. Вальтер следует за ней в рисовые районы и вскоре вовлекает крестьян в сложный заговор, включающий грабёж, любовь и даже убийство.

