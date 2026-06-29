Горький рис
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Горький рис

Фильм Горький рис

1949, Riso amaro
Драма, Криминал18+
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О фильме

Франческа и Вальтер - преступники из Северной Италии. Чтобы избежать ареста, Франческа присоединяется к группе крестьян, собирающих рис. Вальтер следует за ней в рисовые районы и вскоре вовлекает крестьян в сложный заговор, включающий грабёж, любовь и даже убийство.

Страна
Италия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Горький рис»