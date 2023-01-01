Гориллы в тумане (фильм, 1988) смотреть онлайн
8.81988, Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey
Драмы124 мин12+
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Сюжет
Дайан Фосси выбрала одинокую и трудную жизнь среди дикой природы, посвятив себя изучению исчезающих животных. В одиночку она отправляется в Центральную Африку, где в стране, полной красот, чудес и опасностей, следует за своей мечтой, спасая горных горилл от человеческой жестокости.
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Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Аптед
- Актриса
Сигурни
Уивер
- ББАктёр
Брайан
Браун
- ДХАктриса
Джули
Харрис
- ДОАктёр
Джон
Омира Милуви
- ИКАктёр
Иэн
Катбертсон
- КААктёр
Константин
Александров
- ВВАктёр
Вайгва
Вачира
- Актёр
Иэн
Глен
- ДЛАктёр
Дэвид
Лэнсбери
- МОАктриса
Мэгги
О’Нил
- Д�ФСценарист
Дайан
Фосси
- АХСценарист
Анна
Хэмилтон Фелан
- ТМСценарист
Тэб
Мёрфи
- РБПродюсер
Рик
Бэйкер
- ТАПродюсер
Теренс
А. Клегг
- АГПродюсер
Арн
Глимчер
- Продюсер
Питер
Губер
- МТАктриса дубляжа
Марина
Тарасова
- Актёр дубляжа
Андрей
Ташков
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- КЛХудожница
Катрин
Летерье
- СБМонтажёр
Стюарт
Бейрд
- ДСОператор
Джон
Сил
- МЖКомпозитор
Морис
Жарр