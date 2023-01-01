Гориллы в тумане
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Гориллы в тумане

Гориллы в тумане (фильм, 1988) смотреть онлайн

8.81988, Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey
Драмы124 мин12+

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Сюжет

Дайан Фосси выбрала одинокую и трудную жизнь среди дикой природы, посвятив себя изучению исчезающих животных. В одиночку она отправляется в Центральную Африку, где в стране, полной красот, чудес и опасностей, следует за своей мечтой, спасая горных горилл от человеческой жестокости.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гориллы в тумане»

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