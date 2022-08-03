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Горец: Источник

Горец: Источник (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Highlander: The Source
Фантастика, Приключения94 мин18+

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О фильме

Мир погружается во всеобщий хаос. Бродя по руинам города, Горец — Дункан МакЛауд — снова и снова погружается в воспоминания о тех счастливых временах, когда любовь его жизни была рядом. Безучастный ко всему, он собирает команду Бессмертных, среди которых и его таинственный Друг, Наблюдатель — Джо Доусон. Отряд отправляется на поиски Источника Бессмертия…

Страна
Великобритания, Литва
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези, Детектив
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

3.7 КиноПоиск
3.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Горец: Источник»