Горец: Источник (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Highlander: The Source
Фантастика, Приключения94 мин18+
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О фильме
Мир погружается во всеобщий хаос. Бродя по руинам города, Горец — Дункан МакЛауд — снова и снова погружается в воспоминания о тех счастливых временах, когда любовь его жизни была рядом. Безучастный ко всему, он собирает команду Бессмертных, среди которых и его таинственный Друг, Наблюдатель — Джо Доусон. Отряд отправляется на поиски Источника Бессмертия…
СтранаВеликобритания, Литва
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези, Детектив
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
3.7 КиноПоиск
3.0 IMDb
- БЛРежиссёр
Бретт
Леонард
- ЭПАктёр
Эдриан
Пол
- ТРАктриса
Текла
Рютен
- КСАктёр
Кристиан
Солимено
- ПУАктёр
Питер
Уингфилд
- ДБАктёр
Джим
Бёрнс
- СРАктёр
Стефен
Рахман Хьюз
- СУАктёр
Стивен
Уайт
- ТФАктёр
Том
Фелл
- ПНАктёр
Патрис
Найамбана
- СУАктёр
Сакалас
Уждавинис
- СКСценарист
Стивен
Келвин Уоткинс
- ГУСценарист
Грегори
Уайден
- ПСПродюсер
Питер
С. Дэвис
- ДКХудожник
Дин
Клегг
- АТХудожница
Александра
Тонелли
- КБМонтажёр
Крис
Бланден
- ЛХМонтажёр
Лес
Хили
- САОператор
Стив
Арнольд
- ДККомпозитор
Джордж
Каллис