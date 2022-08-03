Горец: Источник (фильм, 2007) смотреть онлайн

Мир погружается во всеобщий хаос. Бродя по руинам города, Горец — Дункан МакЛауд — снова и снова погружается в воспоминания о тех счастливых временах, когда любовь его жизни была рядом. Безучастный ко всему, он собирает команду Бессмертных, среди которых и его таинственный Друг, Наблюдатель — Джо Доусон. Отряд отправляется на поиски Источника Бессмертия…

