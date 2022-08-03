Горец 3: Чародей
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Горец 3: Чародей

Горец 3: Чародей (фильм, 1994) смотреть онлайн

1994, Highlander III: The Sorcerer
Фантастика, Боевик94 мин18+

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О фильме

Бессмертный воин Коннор Маклауд вновь вызван на поединок, на этот раз своим самым могущественным врагом, Колдуном Кейном, заточенным под мистической горой в Японии 300 лет назад и достигшим невероятной магической силы.

Страна
Великобритания, Франция, Канада
Жанр
Фантастика, Боевик, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Горец 3: Чародей»