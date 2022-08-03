Горец 3: Чародей (фильм, 1994) смотреть онлайн
1994, Highlander III: The Sorcerer
Фантастика, Боевик94 мин18+
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О фильме
Бессмертный воин Коннор Маклауд вновь вызван на поединок, на этот раз своим самым могущественным врагом, Колдуном Кейном, заточенным под мистической горой в Японии 300 лет назад и достигшим невероятной магической силы.
СтранаВеликобритания, Франция, Канада
ЖанрФантастика, Боевик, Мелодрама, Фэнтези
КачествоSD
Время94 мин / 01:34
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ЭМРежиссёр
Эндрю
Морахэн
- КЛАктёр
Кристофер
Ламберт
- МВАктёр
Марио
Ван Пиблз
- ДКАктриса
Дебора
Кара Ангер
- МАктёр
Мако
- РМАктёр
Рауль
Макс Трухильо
- ЖПАктёр
Жан-Пьерр
Перуссе
- МНАктёр
Мартин
Ньюфелд
- ФЙАктёр
Фредерик
Й. Окимура
- ДДАктёр
Дэниэл
До
- ГКАктёр
Габриэль
Какон
- РМСценарист
Рене
Манзор
- ГУСценарист
Грегори
Уайден
- БМСценарист
Брэд
Мирман
- ЭАПродюсер
Эрик
Альтмайер
- ЖКПродюсер
Жан
Казе
- ДБХудожница
Джеки
Буден
- МДХудожник
Марио
Давиньон
- ИЛМонтажёр
Ив
Ланглуа
- СЧОператор
Стивен
Чиверс
- ДПКомпозитор
Дж.
Питер Робинсон