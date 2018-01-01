Wink
Фильмы
Гордость
Актёры и съёмочная группа фильма «Гордость»

Актёры и съёмочная группа фильма «Гордость»

Режиссёры

Сюнъя Ито

Сюнъя Ито

Shunya Ito
Режиссёр

Актёры

Питер Хоскин

Питер Хоскин

Peter Hosking
АктёрCounsel Brooks
Гитан Оцуру

Гитан Оцуру

Gitan Ôtsuru
АктёрYasuo Tachibana
Эидзи Окуда

Эидзи Окуда

Eiji Okuda
АктёрIchiro Kiyose
Ронни Кокс

Ронни Кокс

Ronny Cox
АктёрChief Justice Sir William Webb
Скотт Уилсон

Скотт Уилсон

Scott Wilson
АктёрProsecutor Joseph B. Keenan

Сценаристы

Сюнъя Ито

Сюнъя Ито

Shunya Ito
Сценарист
Хиро Мацуда

Хиро Мацуда

Hirô Matsuda
Сценарист

Продюсеры

Кацуаки Асано

Кацуаки Асано

Katsuaki Asano
Продюсер
Масао Сато

Масао Сато

Masao Sato
Продюсер
Дарен Н. Афшар

Дарен Н. Афшар

Daren N. Afshar
Продюсер

Композиторы

Митиру Осима

Митиру Осима

Michiru Oshima
Композитор