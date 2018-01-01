Wink
Гордость и предубеждение
Актёры и съёмочная группа фильма «Гордость и предубеждение»

Режиссёры

Роберт З. Леонард

Robert Z. Leonard
Режиссёр

Актёры

Эдмунд Гвенн

Edmund Gwenn
АктёрMr. Bennet
Мэри Боланд

Mary Boland
АктрисаMrs. Bennet
Фрида Инескорт

Frieda Inescort
АктрисаMiss Bingley
Энн Разерфорд

Ann Rutherford
АктрисаLydia Bennet
Хэзер Эйнджел

Heather Angel
АктрисаKitty Bennet

Сценаристы

Виктор Хирман

Victor Heerman
Сценарист
Джейн Мерфин

Jane Murfin
Сценарист
Олдос Хаксли

Aldous Huxley
Сценарист

Продюсеры

Хант Стромберг

Hunt Stromberg
Продюсер

Художники

Адриан

Adrian
Художник
Эдвин Б. Уиллис

Edwin B. Willis
Художник
Седрик Гиббонс

Cedric Gibbons
Художник

Композиторы

Херберт Стотхарт

Herbert Stothart
Композитор