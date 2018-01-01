Фильм Гордость и предубеждение

Мистер и миссис Беннет, состоятельная аристократическая супружеская пара, воспитывающая пять дочерей. Пока девочки были маленькими, их родители не знали ни бед, ни забот. Шли годы, пришла пора взросления и на горизонте замаячила необходимость удачно выдать дочерей замуж. Супруги пустились на поиски подходящих кандидатур. А кандидатур было не так много, и тут как раз поблизости поселились два одиноких приятных джентльмена: мистер Бингли и мистер Дарси.

Супруги Беннеты были счастливы тому, что появился шанс пристроить хотя бы двух дочерей, но в связи с большой конкуренцией среди будущих невест начались размолвки, недомолвки и, как снежный ком, стал расти сложный клубок взаимоотношений - ведь у каждого есть гордость и существуют предубеждения...



