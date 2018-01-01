Гордость и предубеждение
Гордость и предубеждение

Фильм Гордость и предубеждение

1940, Pride and Prejudice
Драма, Мелодрама
Мистер и миссис Беннет, состоятельная аристократическая супружеская пара, воспитывающая пять дочерей. Пока девочки были маленькими, их родители не знали ни бед, ни забот. Шли годы, пришла пора взросления и на горизонте замаячила необходимость удачно выдать дочерей замуж. Супруги пустились на поиски подходящих кандидатур. А кандидатур было не так много, и тут как раз поблизости поселились два одиноких приятных джентльмена: мистер Бингли и мистер Дарси.
Супруги Беннеты были счастливы тому, что появился шанс пристроить хотя бы двух дочерей, но в связи с большой конкуренцией среди будущих невест начались размолвки, недомолвки и, как снежный ком, стал расти сложный клубок взаимоотношений - ведь у каждого есть гордость и существуют предубеждения...

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD

