Фильм Гордость и предубеждение
О фильме
Мистер и миссис Беннет, состоятельная аристократическая супружеская пара, воспитывающая пять дочерей. Пока девочки были маленькими, их родители не знали ни бед, ни забот. Шли годы, пришла пора взросления и на горизонте замаячила необходимость удачно выдать дочерей замуж. Супруги пустились на поиски подходящих кандидатур. А кандидатур было не так много, и тут как раз поблизости поселились два одиноких приятных джентльмена: мистер Бингли и мистер Дарси.
Супруги Беннеты были счастливы тому, что появился шанс пристроить хотя бы двух дочерей, но в связи с большой конкуренцией среди будущих невест начались размолвки, недомолвки и, как снежный ком, стал расти сложный клубок взаимоотношений - ведь у каждого есть гордость и существуют предубеждения...
- РЗРежиссёр
Роберт
З. Леонард
- ЭГАктёр
Эдмунд
Гвенн
- МБАктриса
Мэри
Боланд
- ФИАктриса
Фрида
Инескорт
- ЭРАктриса
Энн
Разерфорд
- ХЭАктриса
Хэзер
Эйнджел
- ВХСценарист
Виктор
Хирман
- ДМСценарист
Джейн
Мерфин
- ОХСценарист
Олдос
Хаксли
- ХСПродюсер
Хант
Стромберг
- АХудожник
Адриан
- ЭБХудожник
Эдвин
Б. Уиллис
- СГХудожник
Седрик
Гиббонс
- ХСКомпозитор
Херберт
Стотхарт