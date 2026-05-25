Фильм Горбушка. Сердце русского рока
2025, Горбушка. Сердце московского рока
Документальный, Исторический18+
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О фильме
Типовой дворец культуры при авиационном заводе был построен в конце 30-х годов прошлого века, но известность и культовый статус он приобрёл лишь спустя 50 лет, когда два комсомольца — Игорь Тонких и Александр Ларин — организовали при ДК клуб филофонистов. Постепенно небольшая организация меломанов превратилась в крупнейший в мире пиратский рынок, сцена ДК открыла двери для лучших российских и западных рок-групп, а сама Горбушка стала не просто местом глобальной тусовки и гигантским маркетплейсом, а настоящим окном в мир.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Документальный, Музыка
КачествоFull HD
Рейтинг
- ТФРежиссёр
Тимур
Федоров
- Актёр
Гарик
Сукачев
- СГАктёр
Сергей
Галанин
- Актёр
Дмитрий
Гройсман
- АСАктёр
Александр
Скляр
- АГАктёр
Армен
Григорян
- ИЖАктёр
Игорь
Журавлёв
- ЕМАктёр
Евгений
Маргулис
- АМАктёр
Александр
Минаев
- СВАктёр
Сергей
Воронов
- ВСАктёр
Вадим
Степанцов
- РШСценарист
Роман
Штыль-Битыньш
- ДЯПродюсер
Дмитрий
Якунин
- АЮПродюсер
Александр
Юрасов
- СШПродюсер
Сергей
Шишкин
- ГГПродюсер
Гавриил
Гордеев
- АКОператор
Александр
Китайцев