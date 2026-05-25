Фильм Горбушка. Сердце русского рока

Типовой дворец культуры при авиационном заводе был построен в конце 30-х годов прошлого века, но известность и культовый статус он приобрёл лишь спустя 50 лет, когда два комсомольца — Игорь Тонких и Александр Ларин — организовали при ДК клуб филофонистов. Постепенно небольшая организация меломанов превратилась в крупнейший в мире пиратский рынок, сцена ДК открыла двери для лучших российских и западных рок-групп, а сама Горбушка стала не просто местом глобальной тусовки и гигантским маркетплейсом, а настоящим окном в мир.

