Гонка (фильм, 2002) смотреть онлайн

Этот фильм пока недоступен
О фильме
Комедийный боевик «Гонка» — фильм Джамеля Бенсала о том, как мелкая афера превращается в безумное приключение.
Четверых воришек по ошибке принимают за элитных киллеров и дают им задание: сопровождать богатую наследницу Леонор де Сегонзак во время гонки по Патагонии. Но есть один нюанс: по ходу соревнований девушку — капитана команды — придется устранить. За спиной у героев — криминальный босс, а впереди — экстремальная гонка через джунгли, горы и реки. Не умея ни бегать, ни стрелять, ни ориентироваться в дикой природе, новоиспеченные «профессионалы» попадают в водоворот опасных и смешных ситуаций. А когда на сцене появляются настоящие наемники, положение квартета становится совсем уж незавидным.
Фильм «Гонка» — это кино о том, как четверо неудачников выдают себя за тех, кем никогда не были, и вынуждены доводить маскарад до конца. Если вы ищете абсурдную, но при этом смешную комедию, не пропустите эту картину.
СтранаФранция
ЖанрКомедия, Спортивный, Боевик, Приключения, Мелодрама
Рейтинг
- ДБРежиссёр
Джамель
Бенсала
- ЖЖАктёр
Жерар
Жюньо
- РЗАктёр
Рошди
Зем
- ЖБАктриса
Жозиан
Баласко
- ЛДАктёр
Лоран
Дойч
- МБАктёр
Морис
Бартелеми
- ЭдАктриса
Элен
де Фужроль
- СБАктёр
Саша
Бурдо
- АКАктёр
Атмен
Келиф
- ДФАктёр
Дидье
Фламан
- ЖКАктёр
Жульен
Курбе
- ЖЛСценарист
Жиль
Лорен
- ДБСценарист
Джамель
Бенсала
- ФГПродюсер
Фабрис
Гез
- ПЛПродюсер
Патрис
Леду
- ПБПродюсер
Патрик
Батто
- КМХудожница
Карен
Мюллер Серро
- ФЗХудожник
Фрэнк
Зито
- ТФХудожник
Тьерри
Фламан
- ТДХудожник
Тьерри
Делетр
- ТШХудожник
Тьерри
Шавено
- БфХудожница
Беттина
фон ден Штейнен
- ФРМонтажёр
Фабрис
Руа
- БАКомпозитор
Бэрри
Адамсон