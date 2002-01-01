Гонка (фильм, 2002) смотреть онлайн

Комедийный боевик «Гонка» — фильм Джамеля Бенсала о том, как мелкая афера превращается в безумное приключение.



Четверых воришек по ошибке принимают за элитных киллеров и дают им задание: сопровождать богатую наследницу Леонор де Сегонзак во время гонки по Патагонии. Но есть один нюанс: по ходу соревнований девушку — капитана команды — придется устранить. За спиной у героев — криминальный босс, а впереди — экстремальная гонка через джунгли, горы и реки. Не умея ни бегать, ни стрелять, ни ориентироваться в дикой природе, новоиспеченные «профессионалы» попадают в водоворот опасных и смешных ситуаций. А когда на сцене появляются настоящие наемники, положение квартета становится совсем уж незавидным.



Фильм «Гонка» — это кино о том, как четверо неудачников выдают себя за тех, кем никогда не были, и вынуждены доводить маскарад до конца. Если вы ищете абсурдную, но при этом смешную комедию, не пропустите эту картину.



