Голый пистолет (фильм, 2025) смотреть онлайн

Фрэнк Дребин — младший возвращает абсурд на улицы Лос-Анджелеса. Комедийный боевик «Голый пистолет» — фильм, который перезапускает культовую франшизу. Главную роль в нем играет Лиам Нисон.



Фрэнк расследует загадочную смерть инженера-программиста Саймона Дейвенпорта, и след приводит его к миллиардеру Ричарду Кейну. Бизнесмен намеревается управлять сознанием людей с помощью секретного устройства «P.L.O.T. Device», а детектив Дребин пытается его остановить. Разумеется, каждое действие неуклюжего полицейского приводит к катастрофе, но он не сдается и заручается поддержкой сестры погибшего Саймона — Бетт.



Другое время, другие актеры, но безумный юмор все тот же — нелепые гэги и пародия на полицейские сериалы. «Голый пистолет» 2025 года — достойный продолжатель оригинальной трилогии, так что если вам нравились фильмы с Лесли Нильсеном, дайте шанс и картине с Лиамом Нисоном.

