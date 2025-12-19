Голый пистолет (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Фрэнк Дребин — младший возвращает абсурд на улицы Лос-Анджелеса. Комедийный боевик «Голый пистолет» — фильм, который перезапускает культовую франшизу. Главную роль в нем играет Лиам Нисон.
Фрэнк расследует загадочную смерть инженера-программиста Саймона Дейвенпорта, и след приводит его к миллиардеру Ричарду Кейну. Бизнесмен намеревается управлять сознанием людей с помощью секретного устройства «P.L.O.T. Device», а детектив Дребин пытается его остановить. Разумеется, каждое действие неуклюжего полицейского приводит к катастрофе, но он не сдается и заручается поддержкой сестры погибшего Саймона — Бетт.
Другое время, другие актеры, но безумный юмор все тот же — нелепые гэги и пародия на полицейские сериалы. «Голый пистолет» 2025 года — достойный продолжатель оригинальной трилогии, так что если вам нравились фильмы с Лесли Нильсеном, дайте шанс и картине с Лиамом Нисоном.
Рейтинг
- АШРежиссёр
Акива
Шаффер
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актриса
Памела
Андерсон
- Актёр
Пол
Уолтер Хаузер
- Актёр
Дэнни
Хьюстон
- Актриса
Си
Си Эйч Паундер
- КДАктёр
Кевин
Дюран
- ЛКАктриса
Лайза
Коши
- МБАктёр
Майкл
Бисли
- МДАктёр
Моусес
Джонс
- ДМСценарист
Даг
Мэнд
- АШСценарист
Акива
Шаффер
- ЭХПродюсер
Эрика
Хаггинс
- Продюсер
Сет
Макфарлейн
- БТОператор
Брэндон
Трост
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф